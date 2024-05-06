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Fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara 61 milyon liranın üzerinde cezai işlem

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı uygulayan ve stokçuluk yapan işletmelere, 61 milyon 66 bin TL tutarında idari para cezası kararı verdi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:10
Fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçulara 61 milyon liranın üzerinde cezai işlem

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu son olarak 2 Mayıs’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere, uygulanan fahiş fiyat artışları ile ilgili aykırı satışlar ele alındı.

Fahiş fiyat artışı uygulayan ve stokçuluk yapmış olduğu tespit edilen işletmelere, toplamda 61 milyon 66 bin 431 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

2023 yılında ise fahiş fiyat artışı uygulayan, stokçuluk yapan, serbest piyasadaki rekabeti bozan ve tüketicilerin mağdur edilmesine neden olan işletmelere ise toplam 355 milyon 805 bin TL’ye yakın idari para cezası uygulanmıştı.

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