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Faizle uğraşmak istemeyene dev hizmet! Yapı Kredi faizsiz nakit avans kampanyasına start verdi

Faiz ödemek istemeyenlere müjde! Faizsiz ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 00:24
Faizle uğraşmak istemeyene dev hizmet! Yapı Kredi faizsiz nakit avans kampanyasına start verdi

Yapı Kredi müşterilerine güzel haber! Faizsiz kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ FAİZSİZ KREDİ ÖDEMESİ

Yapı Kredi Bankası müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni bir kampanya başlattı. Banka müşterilerine 20 bin TL'ye kadar 3 ay vadeli nakit avans ödemesi yapacak. 

yapı kredi faizsiz kredi kampanyası

Müşteriler ödemelerden faizsiz şekilde faydalanabilecek. Yapı Kredi tarafından başlatılan faizsiz kredi ödemesinden faydalanabilmek için belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Nakit avans kampanyasından faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden bankanın ilk kez müşterisi olunması gerekiyor. 3 ay vadeli olarak planlanan 20 bin TL faizsiz nakit avans ödemesiyle ilgili detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz.

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