FAO: Küresel gıda fiyatları Ağustosta yüzde 6,9 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6,9 artış gösterdi ve endeks 130,1 puana yükseldi.

Endeks genel durumu

FAO'nun izlediği gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimi, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 0,1 puan yükseldi. Bu seviyeyle Gıda Fiyatları Endeksi, son iki buçuk yılın en yüksek noktalarına yaklaştı.

Tahıllar ve bitkisel yağlar

Tahıl Fiyat Endeksi, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,8 düşerek 105,6 puan oldu; yıllık bazda ise yüzde 4,1 azalış kaydedildi. Uluslararası buğday fiyatları, bol küresel arz ve zayıf ithalat talebini yansıtarak geriledi. Buna karşılık mısır fiyatları, başta Avrupa Birliği'ndeki sıcak hava dalgalarının verim endişeleri ile ABD'de yem ve etanol talebindeki artış nedeniyle yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 169,1 puan seviyesine çıktı; artış palm, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Et ve süt ürünleri

Et Fiyat Endeksi, Ağustos'ta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,9 artışla 128 puan ile yeni rekor düzeylere ulaştı. Bu yükseliş, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki artışın devam etmesinden kaynaklandı. Uluslararası sığır eti fiyatları, Avustralya fiyatlarını destekleyen ABD'den gelen güçlü talep ve Çin'in güçlü ithalat talebi ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 16,2 gerileyerek 152,6 puan olarak kaydedildi.

Şeker

Şeker Fiyat Endeksi, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 9 düşüşle 103,6 puana ulaştı.