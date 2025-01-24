FAST Ödeme İste Katman Servisi'nde Yeni Özellikler Kullanıma Sunuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin eklenen yeni özelliklerinin kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilir hale geldiğini açıkladı.

TCMB'nin duyurusuna göre, bu servis, ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi ve borçlunun bu talebe yanıt vermesi esasına dayanmaktadır. Bireysel kullanıcıların 2024 yılından bu yana faydalandığı sistem, yeni özelliklerle kurumsal kullanıcılara da açılarak genişledi.

Duyuruda, "Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılacak hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla gerçekleştirdiği işlemlerde 'ödeme iste' talebini başlatabilme imkanı sağlayacaktır." açıklamasına yer verildi.

Ayrıca, katman servisinde, tüm ödeme türlerinde kısmi ödeme ve erken ödeme gibi yeni fonksiyonların devreye alındığı ve kurumsal kullanıcıların başlattığı işlemlerde ödeme erteleme özelliğinin sağlandığı belirtildi. Bu yeni özelliklerin 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılabileceği kaydedildi.

FAST Ödeme İste Katman Servisi, kullanıcılara sunduğu çeşitlenen fonksiyonlar ve kullanım alanları ile ödemeler ekosisteminde önemli kolaylıklar getirirken, aynı zamanda katma değer oluşturmayı hedefliyor. Duyuruda, "7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları dahil katılımcı sayısı 2024'te 42'ye ulaşmıştır." bilgisi verildi.

Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak FAST sistemi, ilk günden itibaren artan işlem hacmi ile dikkat çekiyor. Aralık 2024 itibarıyla günlük ortalama 13,8 milyon işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Duyuruda ayrıca, "FAST sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini hızlı, güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktadır. Katman servislerinin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler, ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerine ilişkin yapılan örnek bir işlemde, bir şirket, müşterilerine veya abonelerine faturalarını "Ödeme İste" talebiyle gönderebilecek. Müşteriler, mobil uygulama üzerinden gelen bildirimle fatura bilgilerini kontrol edebilecek ve "Ödeme İste" talebine yanıt vererek işlemi gerçekleştirebilecek. Böylece ödeme işlemi belirlenen tarihte FAST aracılığıyla otomatik olarak tamamlanacaktır.