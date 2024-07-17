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Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor

Yapı Kredi, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile ortaklaşa yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya katılan müşteriler, 6 ay boyunca fatura ödemekten muaf olacaklar. Peki, kampanyanın koşulları neler? İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 17.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:23
Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor

Yapı Kredi, düzenlediği kampanyalarla müşterilerine çeşitli alanlarda cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Akaryakıt, teknoloji, eğitim ve beyaz eşya gibi birçok sektörde yeni kampanyalar başlatan Yapı Kredi, son olarak müşterilerine 6 ay boyunca fatura ödememe imkanı tanıyan bir kampanya duyurdu. Bu kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Yapı Kredi, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile iş birliği yaparak yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya katılan müşterilerin faturaları, 6 ay boyunca banka tarafından karşılanacak. Yapı Kredi Mobil uygulamasından "SUPERFATURA" kodunu kullanarak yeni müşteri olanlar, 31 Temmuz'a kadar bu avantajdan yararlanabilecekler.

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Kampanya süresince verilen her otomatik ödeme talimatının, kampanya bitiminden sonraki 6 ay boyunca geçerli olması gerekmektedir. Aynı abone numarası için birden fazla otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda, yalnızca bir talimat ödül kazanacaktır.

Kampanya başlangıcından itibaren en fazla 6 ay öncesine kadar iptal edilen otomatik fatura ödeme talimatlarının, kampanya süresince yeniden verilmesi durumunda ödül kazanılamayacaktır. Ayrıca, kampanya döneminden en fazla altı ay öncesine kadar birinci derece yakın adına verilen talimatların iptal edilip yeniden verilmesi durumunda da ödül verilmeyecektir. Ödül kazanabilmek için, ödüllendirme tarihinde müşterinin en az bir adet aktif kredi kartı veya banka kartına sahip olması yeterlidir.

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