Fed, Bankaların Kripto ve Fintek Denetim Programını Sonlandırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te başlattığı bankaların kripto ve fintek faaliyetlerine yönelik özel denetim programını sonlandıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:43
Fed, kripto ve fintek denetim programını sonlandırıyor

2023'te başlatılan özel denetim mektubu iptal edilecek

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kripto para ve finansal teknoloji (fintek) alanındaki yenilikçi faaliyetlerini izlemek için 2023'te başlattığı özel denetim programını sonlandıracağını duyurdu.

Açıklamada, programı başlatan 2023 tarihli denetim mektubunun iptal edileceği bildirildi. Fed, program sürecinde bankalardaki belirli kripto ve fintek faaliyetleri, bu faaliyetlerin riskleri ve bankaların risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgisinin geliştiğini vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu, elde edilen bu bilgi birikimi ve söz konusu faaliyetlere ilişkin denetimin standart denetim sürecine yeniden entegre edileceğini kaydetti. Böylece özel program sona ererken, ilgili denetim faaliyetleri normal denetim çerçevesi içinde yürütülecek.

Açıklama, Fed'in bankacılık denetiminde edindiği içgörüleri kurumsal denetim uygulamalarına dahil ederek sürdürmeyi hedeflediğini gösteriyor.

