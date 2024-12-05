Fed Başkanı Powell: 'ABD Ekonomisi Güçlü ve Faiz İndirimlerinde Temkinli Olmalıyız'

Powell: ABD Ekonomisi Şu Anda Çok İyi Durumda

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin beklenenden daha güçlü olduğunu belirterek, faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı. New York Times tarafından düzenlenen bir zirvede konuşan Powell, “ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Faiz Oranları ve Ekonomik Görünüm

Powell, “Dünyadaki diğer büyük ekonomilerin gıpta ettiği bir durumdayız ve görevimin geri kalanında bunu sürdürebilmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, faiz oranlarının 14 ay boyunca yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulduğunu ve Fed'in faiz indirimlerine en son başlayan büyük merkez bankası olduğunu hatırlattı.

İş Gücü Piyasasındaki Durum

İşsizlik oranının yükselmiş olmasına rağmen hala düşük seviyelerde olduğunu belirten Powell, “Nötr seviyeyi bulmaya çalışırken biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz.” dedi. Ekonominin büyümesine ve enflasyonun düşmesine bağlı olarak, iş gücü piyasasına zarar vermemek için dikkatli adımlar attıklarını vurguladı.

Fed’in Bağımsızlığı ve Siyasi Etkiler

Powell, Fed’in bağımsızlığının siyasi baskılardan uzak kalma yeteneğini sağladığını belirterek, “Tüm Amerikalıların yararı için maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamamız gerekiyor.” dedi. Kongre'de de merkez bankasının bağımsızlığının korunmasına yönelik geniş bir destek olduğuna inandığını ifade etti.

Tarife Önerileri ve Ekonomik Belirsizlik

Trump'ın önerdiği tarife politikalarına ilişkin belirsizlikleri dile getiren Powell, bu konuda şimdiden bir politika adımı atamayacaklarını belirtti. “Tarife önerilerini modelliyoruz, değerlendiriyoruz ama şu anda aldığımız kararlar bununla ilgili değil, ekonomide olanlarla ilgili.” dedi.