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Fed Başkanı Powell'dan Dikkat Çeken Açıklamalar: Faiz İndirimleri Daha Temkinli Olacak

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinde temkinli olunacağını belirterek, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:25
Fed Başkanı Powell'dan Dikkat Çeken Açıklamalar: Faiz İndirimleri Daha Temkinli Olacak

Fed Başkanı Powell, Faiz İndirimlerinde Temkinli Olacaklarını Vurguladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinde yapılan indirimlerin ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Powell, politika duruşunun artık önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecekteki faiz indirimlerinde "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Faiz İndirimleri ve Ekonomik Durum

Powell, Fed'in politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildiğini söyledi. Ekonominin genel olarak güçlü olduğunu vurgulayan Powell, son iki yılda banka hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak gücünü koruduğunu ve enflasyonun uzun vadeli %2 hedefine daha yakın olduğunu kaydetti.

Politikada Daha Nötr Bir Seviye

Powell, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlarken ekonominin gücünü korumak amacıyla politikayı daha nötr bir seviyeye taşındıklarını belirtti. "Bugünkü adımla birlikte politika faizimizi zirve seviyesinden toplamda 100 baz puan düşürdük, artık daha az kısıtlayıcı bir duruma geçtik." diyen Powell, ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasıyla ilgili verileri dikkate alacaklarını belirtti.

Gelecek Beklentileri

Powell, iş gücü piyasasının beklenmedik bir zayıflığı görülmesi durumunda politikanın daha hızlı gevşetilebileceğini ancak enflasyon düşüşünün sürdürülebilir olmadığında, politikanın daha yavaş gevşetileceğini ifade etti. “Faiz indirimlerinin hızının yavaşlayabileceğine dair sinyaller aldık ancak hâlâ bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Deneyimli Yönetim ile Ekonomik Dengeler

Powell, ekonomi ve iş gücü piyasası arasındaki dengeyi korumak için çok yavaş hareket etmenin gereksiz bir zayıflama yaratabileceğini ve çok hızlı hareket etmenin enflasyon hedeflerinden sapma yaratabileceğini belirtti. Bu dengeler arasında dikkatli bir şekilde ilerleyeceklerini söyledi.

Son olarak, Powell, %2 enflasyon hedefine ulaşmanın bir ya da iki yıl daha sürebileceğini ancak doğru yolda olduklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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