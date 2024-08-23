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Fed Başkanı Powell Para Politikasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Powell, enflasyondaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki değişikliklerle ilgili önemli yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:09
Fed Başkanı Powell Para Politikasında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Fed Başkanı Powell'dan Para Politikası Açıklamaları

Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başkanı olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini belirten Powell, "Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güvenim arttı" ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarında İlerleme

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığını ve koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu vurguladı. Risk dengesinin değiştiğine değinen Powell, "Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdam için aşağı yönlü riskler ise arttı" dedi.

İş Gücü Piyasasında Soğuma

Bir önceki durumdan önemli ölçüde soğuyan iş gücü piyasasına dikkat çeken Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." şeklinde konuştu.

Piyasalardaki Tepkiler

Powell'ın konuşmasının ardından piyasalarda hareketlilik gözlemlendi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, politika ayarlaması sinyali verilmesi üzerine düştü. Öte yandan dolar endeksi de aşağı yönlü değişiklikler gösterdi.

Piyasa fiyatlamalarında, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği öngörülürken, Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirim olasılığı %32,5, 25 baz puanlık indirim olasılığı ise %67,5 olarak belirlendi.

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