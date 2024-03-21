Fed faiz kararını açıkladı altın fırladı! Güncel altın fiyatları

Bir süredir ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklaması bekleniyordu. Özellikle yatırımcılar faiz oranını ve açıklanan karar sonrası altın fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu. Fed’den beklenen açıklama geldi. Karara göre, politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu. Karar öncesi 2 bin 157 dolar olan ons altının fiyatı 2 bin 222 dolara çıktı.

Güncel altın fiyatları

Fed tarafından yapılan faiz açıklaması sonrasında, küresel piyasada gram altın yaklaşık 2 bin 300 TL’den işlem görmekte. Serbest piyasada ise gram altının 2 bin 530 seviyesinde olduğu görülüyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altının alış fiyatı 4 bin 144 TL iken satış fiyatı ise şu an için 4 bin 372 TL seviyesinde. Yarım altın alış fiyatı 8 bin 239 TL, satış fiyatı ise 8 bin 537 TL civarında. Tam altının alış fiyatının 16 bin 829 TL, satış fiyatının ise 17 bin 276 TL olduğu görülmekte.