Bist 100
9.086,67 1%
DOLAR
32,42 0,15%
EURO
35,47 0,14%
ALTIN
2.286,37 1,05%

Fed faiz kararını açıkladı altın fırladı! Güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed, Mart ayı için faiz kararını açıkladı. Açıklanan karar sonrasında ise ons altın fiyatı 2 bin 222 dolara kadar yükseldi. Altının gramı ise 2 bin 317’yi gördü.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:18
Fed faiz kararını açıkladı altın fırladı! Güncel altın fiyatları

Bir süredir ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklaması bekleniyordu. Özellikle yatırımcılar faiz oranını ve açıklanan karar sonrası altın fiyatının ne kadar olacağını merak ediyordu. Fed’den beklenen açıklama geldi. Karara göre, politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu. Karar öncesi 2 bin 157 dolar olan ons altının fiyatı 2 bin 222 dolara çıktı.

Güncel altın fiyatları

Fed tarafından yapılan faiz açıklaması sonrasında, küresel piyasada gram altın yaklaşık 2 bin 300 TL’den işlem görmekte. Serbest piyasada ise gram altının 2 bin 530 seviyesinde olduğu görülüyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altının alış fiyatı 4 bin 144 TL iken satış fiyatı ise şu an için 4 bin 372 TL seviyesinde. Yarım altın alış fiyatı 8 bin 239 TL, satış fiyatı ise 8 bin 537 TL civarında. Tam altının alış fiyatının 16 bin 829 TL, satış fiyatının ise 17 bin 276 TL olduğu görülmekte.

İLGİLİ HABERLER

Fibabanka-Odeabank- ONPlus seç beğen al! Hangisine gidersen git 5,500 TL karşılıksız ödüyor

Fibabanka-Odeabank- ONPlus seç beğen al! Hangisine gidersen git 5,500 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartıyla bu işlemi yapanın uykuları kaçacak! Bu kadarı beklenmiyordu

Kredi kartıyla bu işlemi yapanın uykuları kaçacak! Bu kadarı beklenmiyordu

Arabası olan herkes isyan edecek! 1 Nisan'dan itibaren bu ücret ödenecek!

Arabası olan herkes isyan edecek! 1 Nisan'dan itibaren bu ücret ödenecek!

17- 18 Nisan'da emeklinin cebine toplam 28.000 TL girecek! 4A 4B 4C'li çifte bayram edecek

17- 18 Nisan'da emeklinin cebine toplam 28.000 TL girecek! 4A 4B 4C'li çifte bayram edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
2
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
3
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
4
Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli
5
Arabası olan herkes isyan edecek! 1 Nisan'dan itibaren bu ücret ödenecek!
6
Kredi kartıyla bu işlemi yapanın uykuları kaçacak! Bu kadarı beklenmiyordu
7
Dacia fiyatları dibe çekti! O modelinde ay sonuna kadar 250 bin TL indirim var!

Ayda sadece 2.190 TL ödeyene yüksek limitli ihtiyaç kredisi! Başvuru şartları kaldırıldı

O bankada hesap açtıran düşük faizli krediyi kapar! Şubeleri dolup taşıracak kampanya

17- 18 Nisan'da emeklinin cebine toplam 28.000 TL girecek! 4A 4B 4C'li çifte bayram edecek

Fibabanka-Odeabank- ONPlus seç beğen al! Hangisine gidersen git 5,500 TL karşılıksız ödüyor

A101'de saç baş yolduracak indirim! 394 TL'den 199 TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

Kızılay yeni personellerini arıyor! O kadrolarda yer açıldı: Başvurular başladı

Yatırım yapmak isteyene Milli Emlak sürprizi! 3 ilde KDV'siz ucuz arsa satışı başladı

Tamirciler bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Çamaşır makinesini canavara çeviren tüyo

Sıfır faizli kredi için son şans! O banka son kıyağını yaptı: 23.59'a kadar...

Kredi kartıyla bu işlemi yapanın uykuları kaçacak! Bu kadarı beklenmiyordu

Arabası olan herkes isyan edecek! 1 Nisan'dan itibaren bu ücret ödenecek!

Faiz ödemeden araba almak hayal değil! Sıfır faizle 200.000 TL kredi fırsatı doğdu