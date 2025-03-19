Fed, Faiz Oranını Sabit Tutmaya Devam Ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararını aldı. Beklentilerin doğrultusunda, faiz oranı değişikliğine gidilmedi.

Fed'in açıklamasında, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Ayrıca, Christopher Waller politika faizinin sabit tutulmasını desteklerken, menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiğini aktardı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeler sonucunda geçen yıl eylül ayında, dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Kasım ve aralık aylarında da 25'er baz puan indirim yapan Fed, ocak ayında faiz indirimlerine bir süre ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşırken, şubatta enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmiştir.

(Sürecek)