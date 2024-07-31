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Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu: Ekonomik Görünüm Belirsiz

ABD Merkez Bankası, faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:24
Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu: Ekonomik Görünüm Belirsiz

Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel olarak %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu, 2001’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi ifade ediyor.

Oy Birliğiyle Alınan Karar

Fed'in açıklamasında, faiz oranının değiştirilmemesi kararının oy birliğiyle alındığı vurgulandı. Son ekonomik gösterimler, ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

İstihdam ve Enflasyon Durumu

Açıklamada, istihdam artışlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükselmesine rağmen düşük seyrini sürdürdüğü belirtildi. Enflasyon ise gerilemesine rağmen hâlâ yüksek seyrettiği ifade edilerek, son dönemde Komite’nin %2’lik enflasyon hedefine doğru belirli bir ilerleme kaydedildiği kaydedildi.

Uzun Vadeli Hedefler

Fed, uzun vadede maksimum istihdam ve %2 enflasyon hedefine ulaşmayı hedefliyor ve bu hedeflere yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği düşünülüyor. Ancak, ekonomik görünümde belirsizliğin sürdüğü ve risklere dikkatli yaklaşıldığı belirtiliyor.

İlk Faiz Artışından Sonra Dönem

Yüksek enflasyon karşısında 2022’de varlık alım programını tamamlayan Fed, Mart 2022’den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve toplamda 525 baz puanlık bir artışla, %5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Son olarak Temmuz 2023’te 25 baz puanlık bir artış yapılmıştı.

Son Enflasyon Rakamları

ABD'de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık %9 ile 1981’in en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, en son raporlamada yıllık bazda %3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

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