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Fed, Faizleri İndirdi: Ekonomik İyileşme İşaretleri

ABD Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirerek yeni bir dönem başlattı. İlk kez 4 yıl sonra gerçekleşen bu değişiklik, enflasyon verileriyle ilgili.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:13
Fed, Faizleri İndirdi: Ekonomik İyileşme İşaretleri

Fed Faiz Oranlarını Düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed), 50 baz puanlık bir indirim yaparak politika faizini %4,75-5,00 aralığına çekti. Bu, Mart 2020'den beri gerçekleştirilen ilk faiz indirimi oldu.

Oylama Sonucu

İlgili oylamada, 12 üyeden 11'i indirim yönünde oy kullanırken, Michelle Bowman 25 baz puanlık bir indirim önerdi ve karşı oy verdi. Fed, enflasyondaki iyileşmeler ve risk dengeleri doğrultusunda bu kararı aldığını açıkladı.

Tarihsel Arka Plan

Fed, en son Mart 2020'de faiz oranını %0-0,25 aralığına çekerek ekonomik durgunluktan korunmaya çalışmıştı. Ardından, 2022 yılında artan enflasyona karşı harekete geçerek toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve böylece faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

Son Ekonomik Veriler

Haziran 2022'de yıllık enflasyon oranı %9 ile 1981'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ancak, en son Ağustos ayında bu oran %2,5 seviyelerine geriledi ve uzmanların beklentileriyle uyumlu oldu.

Süreç devam ediyor.

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