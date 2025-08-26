DOLAR
Fed: Lisa Cook, Trump'ın Görevden Alma Girişimine Mahkemede İtiraz Edecek

Fed, Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un Trump'ın görevden alma girişimine mahkemede itiraz edeceğini ve bankanın yargı kararına uyacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 23:45
Fed, bağımsızlık ve yasal çerçeveye vurgu yaptı; Cook yargı yoluna başvuracak

ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını açıkladı. Banka aynı zamanda herhangi bir mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

Fed sözcüsünün açıklamasında, Fed Sistemi'nin maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve iyi işleyen bir finansal sistemi sağlama dahil yasal görevlerini yerine getirmek üzere Kongre tarafından kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Kongre tarafından getirilen korumaya dikkat çekilerek, Kongre, Fed Yasası ile yönetim kurulu üyelerinin uzun ve belirli dönemlerle görev yapmasını ve başkanın yalnızca 'haklı neden' ile onları görevden alabilmesini öngörür ifadesine yer verildi.

Fed, yönetim kurulu üyelerinin uzun görev süreleri ve görevden alınmaya yönelik korumaların, para politikası kararlarının veriye, ekonomik analize ve Amerikan halkının uzun vadeli çıkarlarına dayalı olmasını sağlayan hayati bir güvence işlevi gördüğünü vurguladı ve Banka'nın yasalarla belirlenen görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Lisa Cook'un avukatı aracılığıyla Trump'ın görevden alma girişimine mahkemede itiraz edeceği ve Fed Yönetim Kurulu'nun Senato tarafından onaylı bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edebilmesini teyit edecek bir yargı kararının arayışında olacağı kaydedildi.

Fed, Amerikan ailelerine, toplumlarına ve işletmelere hizmet etme konusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve bağımsızlığa bağlılığını yeniden teyit etti ve Her zaman olduğu gibi, Fed herhangi bir mahkeme kararına uyacaktır.

