Fed politika faizini 25 baz puan indirdi; hedef aralık %4-4,25

anka — ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek %4-%4,25 aralığına indirdi.

Karar ve oy dağılımı

Fed'den yapılan açıklamada söz konusu kararın 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atanan Stephen Miranın, 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Gerekçe ve ekonomik görünüm

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek %4-%4,25 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi. Enflasyonun ise hızlandığı ve bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Riskler ve gelecek değerlendirmesi

Açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Fed, politika faizinde ek ayarlamalar değerlendirilirken gelen veriler, gelişen görünüm ve risk dengesinin dikkatle inceleneceğini belirtti.

Geçmiş hamleler ve son veriler

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizi 25'er baz puan indirilmiş; ocak ayında indirimlere ara verilmişti. Mart, mayıs, haziran ve temmuz toplantılarında ise politika faizinde değişikliğe gidilmemişti.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koydu. Ülkede TÜFE, ağustosta aylık bazda %0,4, yıllık bazda %2,9 artarken; tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşti ve işsizlik oranı %4,2'den %4,3'e yükseldi.

(Sürecek)