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Fed Tutanakları: Faiz İndirimi Destekleniyor

Fed'in son tutanakları, yetkililerin çoğunluğunun 50 baz puanlık faiz indirimine destek verdiğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:38
Fed Tutanakları: Faiz İndirimi Destekleniyor

Fed Tutanakları Açıklandı

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantısına ait tutanakları yayımladı. Bu tutanaklar, bankanın politika faizinin 50 baz puan indirilmesine destek veren yetkililerin çoğunlukta olduğunu ortaya koyuyor.

Faiz İndirme Süreci

Son toplantıda, politika faizinin 4 yıl aradan sonra ilk kez 4,75-5,00 aralığına çekilmesi kararlaştırıldı. Tutanaklar, bu indirimle ilgili yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını da yansıtıyor.

Yetkililerin Görüşleri

Tutanaklarda yer alan ifadelere göre, yetkililerin büyük bir kısmı enflasyondaki ilerleme ışığında, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygun olduğu konusunda hemfikir. Ancak bazı yetkililer, ekonomik büyüme ve düşük işsizlik ile birlikte enflasyonun hala yüksek olduğuna dikkat çekerek, 25 baz puanlık bir indirim tercih ettiklerini belirtti.

Gözlemler ve Beklentiler

Tutanaklarda, neredeyse tüm yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye ulaşma yolunda ilerlediğine dair güvenlerinin arttığı ifade edildi. Ayrıca iş gücü piyasası göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiği, bazı yetkililerin ise meydana gelen gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riskinin arttığını vurguladığı not edildi.

Yukarı Yönlü Riskler Azaldı

Neredeyse tüm katılımcılar, enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdamdaki aşağı yönlü risklerin ise arttığını kaydetti. Fed'in eylül ayında alınan 50 baz puanlık faiz indirimi kararı, 11'e karşı 1 oyla kabul edilmişti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, 25 baz puanlık indirimden taraf olarak karşı oy kullanmıştı.

Gelecek Toplantı Planları

Fed'in bir sonraki toplantısı ise 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu toplantı, para politikaları üzerine daha fazla tartışma ve karar alma sürecini kapsayacak.

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