Fed Üyesi Lisa Cook'tan İstifa Çağrılarına Yanıt: İstifa Etmeyi Düşünmüyorum

Fed Üyesi Lisa Cook'tan İstifa Çağrılarına Yanıt

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, kendisine yöneltilen "mortgage dolandırıcılığı" iddiaları ve buna bağlı istifa çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Cook'un açıklaması ve soruşturma talebi

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin sosyal medyada, Cook Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturma başlatılması çağrısında bulunduğunu duyurmasının ardından konuştu.

Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." ifadelerini kullanarak istifa etmeyeceğini açıkladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayan Cook, meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını belirtti.

Politik tepkiler

Pulte, ABD Adalet Bakanlığı'nı "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla Cook hakkında bir ceza soruşturması başlatmaya çağırmış ve Cook'u istifaya davet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Bloomberg'in, Pulte'nin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açılmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadesini kullandı.

Cook, iddialara ilişkin süreç boyunca gerekli bilgileri sunarak sorulara cevap vereceğini ve konunun şeffaf şekilde ele alınacağını kaydetti.