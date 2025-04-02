Fenerbahçe, Yılın İlk Çeyreğinde Yatırımcılarını Güldürdü

Borsa İstanbul'da Fenerbahçe'nin Başarısı

Yılın ilk çeyreği, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe Futbol AŞ için oldukça umut verici geçti. Hisseleri %3,2 oranında değer kazanarak, yatırımcılarının yüzünü güldüren tek spor şirketi oldu.

Spor Şirketleri Üzerindeki Satış Baskısı

Haber ajansının derlediği verilere göre, geçen yıl spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısı bu yıl da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde, Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izlenirken, spor şirketlerinin hisselerinde genel olarak düşüş eğilimi gözlemlendi.

Hisse Değerleri Üzerindeki Etkiler

Spor şirketlerinin mali durumu ve yeşil sahalardaki performanslarının taraftarları memnun etmemesi, hisselerin değer kaybetmesine neden oldu. Bu durum, Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksinin, ocak-mart döneminde %4,5 değer kaybetmesine yol açtı.

Fenerbahçe'nin Rekabeti

Fenerbahçe, Süper Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürmekte. Ayrıca, kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler, hisselerinin değer kazanmasında belirleyici oldu. Ancak ligin zirvesine yaklaşan takımlardan Galatasaray, hisselerini %1,5 oranında kaybetti. Beşiktaş ise aynı dönemde %28,1 değer kaybı yaşadı.

Mart Ayındaki Hisse Performansları

Mart ayında ise yatırımcılarına en çok kazandıran spor şirketi %7 ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı %1 ile Trabzonspor, %0,8 ile Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş ise %22,5 değerde kayba uğradı.

Piyasa Değerleri

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, 12 milyar 95 milyon lira ile mart ayını kapattı. Rakamlar sırasıyla, Galatasaray 10 milyar 692 milyon lira, Trabzonspor 7,5 milyar lira ve Beşiktaş 4 milyar 56 milyon lira olarak belirlendi.