DOLAR
37,9 0,12%
EURO
40,96 0,44%
ALTIN
3.810,02 -0,21%
BITCOIN
3.195.226,72 1,18%

Fenerbahçe, Yılın İlk Çeyreğinde Yatırımcılarını Güldürdü

Borsa İstanbul'da Fenerbahçe, yılın ilk çeyreğini yüzde 3,2 yükselişle tamamlayarak yatırımcılarına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:15
Fenerbahçe, Yılın İlk Çeyreğinde Yatırımcılarını Güldürdü

Borsa İstanbul'da Fenerbahçe'nin Başarısı

Yılın ilk çeyreği, Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe Futbol AŞ için oldukça umut verici geçti. Hisseleri %3,2 oranında değer kazanarak, yatırımcılarının yüzünü güldüren tek spor şirketi oldu.

Spor Şirketleri Üzerindeki Satış Baskısı

Haber ajansının derlediği verilere göre, geçen yıl spor şirketleri üzerinde görülen satış baskısı bu yıl da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde, Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izlenirken, spor şirketlerinin hisselerinde genel olarak düşüş eğilimi gözlemlendi.

Hisse Değerleri Üzerindeki Etkiler

Spor şirketlerinin mali durumu ve yeşil sahalardaki performanslarının taraftarları memnun etmemesi, hisselerin değer kaybetmesine neden oldu. Bu durum, Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksinin, ocak-mart döneminde %4,5 değer kaybetmesine yol açtı.

Fenerbahçe'nin Rekabeti

Fenerbahçe, Süper Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürmekte. Ayrıca, kulübün gerçekleştirdiği etkili transferler, hisselerinin değer kazanmasında belirleyici oldu. Ancak ligin zirvesine yaklaşan takımlardan Galatasaray, hisselerini %1,5 oranında kaybetti. Beşiktaş ise aynı dönemde %28,1 değer kaybı yaşadı.

Mart Ayındaki Hisse Performansları

Mart ayında ise yatırımcılarına en çok kazandıran spor şirketi %7 ile Galatasaray oldu. Galatasaray'ı %1 ile Trabzonspor, %0,8 ile Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş ise %22,5 değerde kayba uğradı.

Piyasa Değerleri

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, 12 milyar 95 milyon lira ile mart ayını kapattı. Rakamlar sırasıyla, Galatasaray 10 milyar 692 milyon lira, Trabzonspor 7,5 milyar lira ve Beşiktaş 4 milyar 56 milyon lira olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüketici Dernekleri E-Ticaret Yönetmeliğine Destek Verdi, Sıkı Denetim Talepleri Artıyor
2
Lapseki'de Yoğun Çiçeklenme, Rekolte Beklentisini Artırdı
3
İSO Türkiye İmalat PMI Mart 2025'te 47,3'e Düştü: Gıda Sektöründe Büyüme Devam Ediyor
4
Konut Kredilerinde Faiz Oranı 18 Ayın En Düşüğüne Geriledi!
5
Türkiye, Blokzincir ve DeFi ile Dijital Ekonomide Milli Alternatifler Geliştiriyor
6
Ali İlker Tosun: TKDK Destekleriyle Mis Kokulu İşini Kurdu ve İhracata Hazırlanıyor
7
Rusya'da ABD İle Normalleşme: Batılı Şirketlerin Dönüşü Tartışılıyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!