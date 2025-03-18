Fergani Uzay, 2023'te İkinci Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor

Fergani Uzay, bu yıl içinde ikinci uydu fırlatmayı hedefliyor. İlk uydu fırlatıldı, ikinci uydu ve yörünge transfer aracı yolda.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:14
Fergani Uzay, 2023'te İkinci Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor

Fergani Uzay, 2023 Yılı İçinde İkinci Uydu Fırlatmayı Planlıyor

Fergani Uzay, bu yıl içinde ikinci uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Şirketin Danışmanı Arif Karabeyoğlu, ilk uydusu FGN-100-d1'i Ocak ayında başarılı bir şekilde fırlattıklarını belirtti. Karabeyoğlu, yılsonunda geliştirdikleri yörünge transfer aracının ilk fırlatmasının da gerçekleşeceğini ifade etti.

Satellite 2025 Fuarı'nda Fergani Uzay

Fergani Uzay, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2025'te yer aldı. Fuar çerçevesinde Karabeyoğlu, şirketin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

2022 yılında Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, başlangıçta uyduları yörüngeler arasında taşımaya yönelik transfer araçları geliştirme hedefiyle yola çıkmıştı. Zamanla ise takım uyduları ve fırlatma araçları projeleri de gündeme geldi.

Genç Ekip ile Uydu Geliştirme Başarısı

Karabeyoğlu, Fergani Uzay’ın, “yaklaşık 2 sene içinde bir uyduyu sıfırdan geliştirip fırlatma başarısını gösterdiğini” vurguladı. Şirketin yaş ortalamasının 26 olduğunu belirten Karabeyoğlu, genç mühendislere duyduğu güveni dile getirdi.

Projeler: Takım Uydular ve Transfer Araçları

Fergani Uzay’ın üzerinde çalıştığı projeler arasında takım uydular da var. Bu uyduların yaklaşık 100 adet olması ve 2000 kilometre civarında irtifalarda çalışması planlanıyor. Karabeyoğlu, bu sistemlerin navigasyon, konumlandırma ve haberleşme için kullanılacağını söyledi.

İkinci proje ise transfer araçlarıdır ve bu alanda Fergani’nin dünyada pek az firma tarafından sahip olunan bir yetkinliği var. Karabeyoğlu, “zalayısıyla kendi uydularını yukarı irtifalara taşıyabilme yeteneği, önemli bir maliyet etkinliği sağlıyor” şeklinde konuştu.

2025 İçin Hedefler

Fergani Uzay, 2025 yılında birçok ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Karabeyoğlu, bu yıl içinde bir uydu daha fırlatacaklarını ve bunun yanında yörüngeye taşıyıcı aracın da ilk testini yapacaklarını duyurdu. Türkiye için özgün ve milli bir uzay motorunun yörüngede ilk defa ateşlenmesi bekleniyor. Bu durum, Türkiye'de uzay motoru teknolojilerindeki öncülüğü simgelerken, aynı zamanda hibrit roket motorunun dünyadaki ilk yörüngesel ateşlemesi olacağı da vurgulandı.

Türkiye'nin Uzay Alanındaki Stratejik Hedefleri

Karabeyoğlu, Türkiye'nin uzay konusunda potansiyelini artırma noktasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Uluslararası iş birliklerinin de önemine değinen Karabeyoğlu, öncelikle kendi teknolojilerini geliştirip daha sonra ortaklıklar kurma hedefinde olduklarını belirtti.

Gençlere Uzay Çağrısı

Ayrıca, Karabeyoğlu, gençler için uzay alanında adım atma çağrısında bulundu. “Uzay, hızlı gelişen bir alan ve Türkiye’de de bu konuda yeni firmaların kurulması çok önemli” dedi. Genç mühendisleri bu heyecan verici sektörde aktif olmaya davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devlet Desteğiyle Üretim Kapasitesini Artıran Babaeski Tesisinden 10 Ülkeye Un İhracatı
2
Bilecik'te Genç Çiftçi, 10 Çeşit Marulu Akdeniz Salatasına Dönüştürüyor
3
Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor
4
Yerli Girişim Cross4Cloud, Bulut Teknolojileriyle Küresel Arenaya Açılıyor
5
Türkiye'nin Siber Güvenlik Gücü: Yury Maksimov'dan Önemli Açıklamalar
6
Fergani Uzay, 2023'te İkinci Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor
7
1915 Çanakkale Köprüsü, 3 Yılda 7 Milyon Araca Hizmet Verdi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı