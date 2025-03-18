Fergani Uzay, 2023'te İkinci Uydu Fırlatmaya Hazırlanıyor

Fergani Uzay, 2023 Yılı İçinde İkinci Uydu Fırlatmayı Planlıyor

Fergani Uzay, bu yıl içinde ikinci uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Şirketin Danışmanı Arif Karabeyoğlu, ilk uydusu FGN-100-d1'i Ocak ayında başarılı bir şekilde fırlattıklarını belirtti. Karabeyoğlu, yılsonunda geliştirdikleri yörünge transfer aracının ilk fırlatmasının da gerçekleşeceğini ifade etti.

Satellite 2025 Fuarı'nda Fergani Uzay

Fergani Uzay, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2025'te yer aldı. Fuar çerçevesinde Karabeyoğlu, şirketin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

2022 yılında Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay, başlangıçta uyduları yörüngeler arasında taşımaya yönelik transfer araçları geliştirme hedefiyle yola çıkmıştı. Zamanla ise takım uyduları ve fırlatma araçları projeleri de gündeme geldi.

Genç Ekip ile Uydu Geliştirme Başarısı

Karabeyoğlu, Fergani Uzay’ın, “yaklaşık 2 sene içinde bir uyduyu sıfırdan geliştirip fırlatma başarısını gösterdiğini” vurguladı. Şirketin yaş ortalamasının 26 olduğunu belirten Karabeyoğlu, genç mühendislere duyduğu güveni dile getirdi.

Projeler: Takım Uydular ve Transfer Araçları

Fergani Uzay’ın üzerinde çalıştığı projeler arasında takım uydular da var. Bu uyduların yaklaşık 100 adet olması ve 2000 kilometre civarında irtifalarda çalışması planlanıyor. Karabeyoğlu, bu sistemlerin navigasyon, konumlandırma ve haberleşme için kullanılacağını söyledi.

İkinci proje ise transfer araçlarıdır ve bu alanda Fergani’nin dünyada pek az firma tarafından sahip olunan bir yetkinliği var. Karabeyoğlu, “zalayısıyla kendi uydularını yukarı irtifalara taşıyabilme yeteneği, önemli bir maliyet etkinliği sağlıyor” şeklinde konuştu.

2025 İçin Hedefler

Fergani Uzay, 2025 yılında birçok ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Karabeyoğlu, bu yıl içinde bir uydu daha fırlatacaklarını ve bunun yanında yörüngeye taşıyıcı aracın da ilk testini yapacaklarını duyurdu. Türkiye için özgün ve milli bir uzay motorunun yörüngede ilk defa ateşlenmesi bekleniyor. Bu durum, Türkiye'de uzay motoru teknolojilerindeki öncülüğü simgelerken, aynı zamanda hibrit roket motorunun dünyadaki ilk yörüngesel ateşlemesi olacağı da vurgulandı.

Türkiye'nin Uzay Alanındaki Stratejik Hedefleri

Karabeyoğlu, Türkiye'nin uzay konusunda potansiyelini artırma noktasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Uluslararası iş birliklerinin de önemine değinen Karabeyoğlu, öncelikle kendi teknolojilerini geliştirip daha sonra ortaklıklar kurma hedefinde olduklarını belirtti.

Gençlere Uzay Çağrısı

Ayrıca, Karabeyoğlu, gençler için uzay alanında adım atma çağrısında bulundu. “Uzay, hızlı gelişen bir alan ve Türkiye’de de bu konuda yeni firmaların kurulması çok önemli” dedi. Genç mühendisleri bu heyecan verici sektörde aktif olmaya davet etti.