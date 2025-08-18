Fethiye'de Karaot Plajı'nda Orman Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaot Plajı yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Güneydağ Orman İşletme Şefliğine bağlı Akmaz Doğa Mesire Yeri yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve ekipler

Yangının çıkmasının ardından OGM ve jandarma ekipleri 5 dakika içinde bölgeye ulaştı. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından 10 dakika içinde harekete geçen ekipler; 4 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 32 personel ile yangına hava ve karadan müdahale etti.

Son durum

Yoğun ve koordineli müdahale sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

