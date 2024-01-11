Fiat Doblo'da ağızları açık bırakan fiyat! Listeye bakmadan almaya giden hayatının şokunu yaşar

670 BİN TL’LİK SIFIR FİAT DOBLO ALABİLİRSİNİZ. İŞTE DETAYLAR….

Ticari araçlar arasında en çok tercih edilen ve resmen eniştelerle özdeşleşen doblo fiyatı ile resmen gözleri fal taşı gibi açtırıyor. İşte otomobil sektörüne bomba gibi düşen detaylar….





Fiat Doblo yenilenen tasarımı ve göz alıcı renkleri ile Türkiye’de en çok tercih edilen araçların arasında bir numara. 2024 ün gelmesi ile de araç fiyatlarında az da olsa artış oldu. Bu nedenle ÖTV de düşünülürse Türkiye’de 600 bin liralara sıfır araç alma devri kapandı.

FİATTAN İNANILMAZ FİYATLAR

Peki ticari araçlarda fiyat ne durumda. Ticari araçlarda artık tasarım olarak binek araçları aratmayacak konforlarda üretiliyor. Bu da onların daha şık ve tasarım olarak teknolojik olmasını sağlıyor. 900 bin lira ya sıfır doblo sahibi olma imkanı var. Ancak ektrikli ticari modeller de fiyat böyle değil. Çin üretimi olması sebebi ile fiyatları dudak uçuklatan araçlar var. Çünkü bu araçlarda ek gümrük vergisi de alınıyor. Edinilen bilgilere göre Fiat, elektrikli doblo modelleri uygun fiyatlarla piyasaya çıkacak gibi duruyor. Piyasaya çıkmadan bilgileri sızdırılan doblo henüz resmi bir açıklama gelmedi ama sektör görüşleri bu yönde….