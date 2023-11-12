Fiat Egea'nın Sedan modelinde fiyatlar düşüşe geçti! Diğer fiyatları gören almak için sıraya girdi

Fiat Egea Sedan, şu anda büyük bir fiyat düşüşü yaşayarak dikkat çekiyor ve bu fiyatlar rakipleri arasında konuşuluyor. Türkiye'de üretilen otomobiller genellikle daha uygun fiyatlı olmalarıyla bilinir ve Fiat Egea Sedan da bu kategoride öne çıkıyor. Bu otomobil, ülkede en çok tercih edilen araçlardan biri olma özelliğini sürdürüyor ve sıfır araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Fiyatları ve donanım seçeneklerini incelediğimizde, Fiat Egea Sedan'ın cazip bir seçenek olduğunu görebiliriz. İşte detaylar...

FİAT EGEA SEDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞIYOR

Fiat Egea Sedan'ın temel donanım seviyesinde, 1.4 litrelik benzinli motorla birleştirilmiş 95 beygir gücünde bir motor bulunmaktadır. Bu motor, manuel şanzıman ile birleşiyor. Ancak, aracın performansı, özellikle bu motor-şanzıman kombinasyonuyla dik yokuşlarda zayıf bir performans sergiliyor. Ayrıca, düz yolda bile aracın performansının pek etkileyici olmadığını söylemek zor. Bu durum, Fiat Egea Sedan'ın baz donanım seviyesindeki motor mekanik kombinasyonunun zayıf yanlarını ortaya koymaktadır. İşte diğer ayrıntılar...

Fiat Egea Sedan'ın fiyat listesi ise dikkat çekici bir şekilde cazip. Otomobilseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, alıcıların bu düşük fiyatla birlikte performansın zayıf yanlarını da göz önünde bulundurmaları önemli. Fiat Egea Sedan, uygun fiyatıyla dikkat çekerken, performans konusunda bazı eksiklikleri olan bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Fiat Egea Sedan, sunduğu çeşitli donanım seçenekleriyle ve makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Araç, Türkiye pazarında 777.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor ve bu fiyatla ülkemizin en uygun otomobili unvanını koruyor. Farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle sunulan Fiat Egea Sedan'ın fiyat listesi şu şekildedir:

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli: 777.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel: 946.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel: 1.073.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.205.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli: 827.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel: 996.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel: 1.050.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel: 1.133.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.245.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli: 877.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel: 1.046.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel: 1.183.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.295.900 TL

1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli: 927.900 TL

Fiat Egea Sedan, bu geniş fiyat aralığı ve çeşitliliğiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor. Hem uygun fiyatları hem de sunduğu donanım seçenekleriyle otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.