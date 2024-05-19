Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı

Kia, otomobil severlere müjdeli haberler vermeye devam ediyor! Mayıs ayının en güncel fiyat listesi ışığında, Picanto ve Stonic modelleri, Fiat Egea Sedan modeline kıyasla oldukça uygun fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor. Kia’nın bu indirim dalgası, markanın otomobil piyasasındaki iddialı pozisyonunu pekiştiriyor ve alıcıların gözdesi haline geliyor.

Araç almayı düşünenler için Kia’dan kaçırılmayacak bir fırsat! Picanto ve Stonic modelleri, Mayıs ayı fiyat listesinde Fiat Egea Sedan modeline göre daha ekonomik fiyatlarla öne çıkıyor. Kia, bu rekabetçi fiyatlandırma ile otomobil meraklılarının ilgisini çekmeyi başarıyor ve pazardaki yerini sağlamlaştırıyor.





Türkiye’de otomobil alıcılarının dikkatini çeken Kia, uygun fiyatlı araçlarıyla popülerlik kazanıyor. Özellikle, Kia’nın en hesaplı modeli olarak Picanto dikkat çekerken, markanın en ekonomik SUV seçeneği ise Stonic oluyor. Hatta Picanto ve Stonic modelleri, bazı Fiat Egea Sedan varyantlarından daha uygun fiyatlarla satışa sunulmakta.

Diğer yandan, Kia’nın en büyük indirim fırsatını sunan modeli EV6 olup, bu elektrikli araç modelinde tam 250.000 TL’lik bir indirim bulunmaktadır.

Kia’nın Mayıs ayı fiyat listesine göz atıldığında, 2023 model EV6 elektrikli araçlarında tam 250.000 TL’lik bir indirim fırsatı sunulduğu dikkat çekiyor. Bu indirim, Kia’nın piyasada beklenmedik bir hamle yapmasına yol açıyor.

2024 model Stonic 1.4L 100 PS Otomatik SUV, kampanyalı fiyatıyla 1.114.000 TL’den alıcı bulurken, 2024 model 1.0L 67 PS AMT Picanto ise 850.000 TL’den satışa sunuluyor. Aynı zamanda, 2024 model Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT, 1.305.900 TL’lik kampanyalı fiyatıyla pazarda yerini alıyor. Stonic ve Picanto’nun Fiat Egea Sedan’dan daha uygun fiyatlı olması, Türkiye otomobil pazarında büyük ilgi görüyor.

Stonic, Picanto, EV6 ve Fiat Egea Sedan’ın fiyatları, otomobil severlerin merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bu modellerin güncel fiyatları…





KİA’NIN 2024 MODEL YILI İÇİN PİCANTO FİYATLARI

Picanto, Kia’nın bütçe dostu otomobil seçeneği olarak öne çıkıyor. Merakla beklenen 11 Mayıs 2024 tarihli Picanto fiyat listesi şu şekilde:

• 1.0L 67 PS AMT Feel - Benzinli: Normal Fiyat 890.000 TL, Kampanyalı Fiyat 850.000 TL.

• 1.0L 67 PS AMT Cool - Benzinli: Normal Fiyat 935.000 TL, Kampanyalı Fiyat 895.000 TL.

• 1.2L 84 PS AMT Feel - Benzinli: Normal Fiyat 935.000 TL, Kampanyalı Fiyat 895.000 TL.

2024 MODEL YILI STONİC SUV FİYATLARI

Stonic, Türkiye otomobil pazarında SUV severlerin ilgisini çeken bir model. 11 Mayıs 2024 tarihli Stonic fiyat listesi ise şöyle:

• 1.4L 100 PS Otomatik Cool - Benzinli: Normal Fiyat 1.204.000 TL, Kampanyalı Fiyat 1.114.000 TL.

• 1.0L 100 PS DCT Cool - Benzinli: Normal Fiyat 1.264.000 TL, Kampanyalı Fiyat 1.174.000 TL.

• 1.4L 100 PS Otomatik Business - Benzinli: Normal Fiyat 1.254.000 TL, Kampanyalı Fiyat 1.164.000 TL.

• 1.4L 100 PS Otomatik Elegance - Benzinli: Normal Fiyat 1.304.000 TL, Kampanyalı Fiyat 1.214.000 TL.

• 1.0L 100 PS DCT Elegance - Benzinli: Normal Fiyat 1.364.000 TL, Kampanyalı Fiyat 1.274.000 TL.

2023 MODEL YILI EV6 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI

EV6, 250.000 TL’lik indirimiyle elektrikli otomobil meraklılarının gözdesi. 11 Mayıs 2024 tarihli EV6 fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

• 169 kW 4X4 Otomatik Prestige Long Range - Elektrikli: Normal Fiyat 3.130.000 TL, Kampanyalı Fiyat 2.880.000 TL.

• 239 kW 4X4 Otomatik GT-Line Long Range - Elektrikli: Normal Fiyat 3.500.000 TL, Kampanyalı Fiyat 3.250.000 TL.

• 430 kW 4X4 Otomatik GT Long Range - Elektrikli: Normal Fiyat 3.850.000 TL, Kampanyalı Fiyat 3.600.000 TL.

2024 MODEL YILI FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM FİYATLARI

Fiat, Egea Sedan Easy modeliyle uygun fiyatlı araç arayanların ilgisini çekiyor. 11 Mayıs 2024 tarihli Fiat Egea Sedan Easy fiyat listesi ise şu şekildedir:

• 1.4 Fire 95 HP Manuel - Benzinli: Normal Fiyat 1.007.900 TL, Kampanyalı Fiyat 969.900 TL.

• 1.3 M.Jet 95 HP Manuel - Dizel: Normal Fiyat 1.185.900 TL, Kampanyalı Fiyat 1.143.900 TL.

• 1.6 M.Jet 130 HP DCT - Dizel: Normal Fiyat 1.353.900 TL, Kampanyalı Fiyat 1.305.900 TL.

• 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT - Elektrikli-Benzinli: Normal Fiyat 1.447.900 TL, Kampanyalı Fiyat 1.437.900 TL.