Fiat Egea şaka gibi fiyatlarla karşınızda! Bu fiyatları kaçıran bin pişman

Türkiye otomobil pazarında önemli bir konuma sahip olan Fiat Egea modellerinde Aralık ayında gerçekleşen güncelleme, fiyatlarında belirgin bir artışı beraberinde getirdi. Yapılan zamların ardından, Egea Sedan modelinin fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükselirken, diğer modellerde de benzer şekilde fiyat değişiklikleri gözlendi.

Egea Cross modeli, 850 bin 900 TL'den 877 bin 900 TL'ye yükselerek yeni fiyatını belirledi. Egea Cross Wagon ise zam öncesi 1 milyon 191 bin 900 TL iken, şimdi 1 milyon 228 bin 900 TL'den satışa sunuldu. Egea Hatchback ise 827 bin 900 TL'den 854 bin 900 TL'ye yükselerek kullanıcılarla buluştu.

Fiat Egea, sürüş konforu, ekonomik yakıt tüketimi ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Ancak, Aralık ayındaki fiyat güncellemeleriyle birlikte bu modelin Türkiye otomobil pazarındaki rekabet ortamına olan etkisi merak konusu haline geldi.





Aralık ayında Fiat araç fiyat listesi de genel olarak yüksek talep gören bir konu. Yeni alım yapmayı düşünenler için Fiat'ın Aralık ayı fiyat listesi şu şekilde:

Urban 1.4 Fire 95 HP: 854.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.332.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 973.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP ATN: 1.282.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 1.270.900 TL

Easy 1.4 Fire 95 HP: 794.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP: 954.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.242.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 904.900 TL

Yapılan bu fiyat güncellemeleri, otomobil tutkunları ve potansiyel alıcılar arasında geniş bir değerlendirme ve beklenti yaratmış durumda. Fiat Egea modellerinin sunduğu özellikler ile yeni fiyatları arasındaki denge, otomobil tutkunları tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.