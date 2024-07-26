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Fiat ve Giorgio Armani'den Sınırlı Sayıda Yeni Otomobil: 500e Giorgio Armani

Fiat ve Giorgio Armani, 2025'te piyasaya sürülecek sınırlı sayıda 500e Giorgio Armani otomobilini tanıttı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:15
Fiat ve Giorgio Armani'den Sınırlı Sayıda Yeni Otomobil: 500e Giorgio Armani

Fiat ve Giorgio Armani'nin Özel İşbirliği

Fiat, ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani ile güçlerini birleştirerek özel bir otomobil serisi oluşturdu. FIAT 500e Giorgio Armani adıyla anılan bu yeni model, 2025 yılında sınırlı sayıda üretilerek satışa sunulacak.

İtalyan Tasarımının İkonik Temsili

İki ünlü İtalyan markanın, 2020'deki önceki işbirliğinden yola çıkarak geliştirdiği bu özel sereis, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Yeni modeldeki koyu yeşil renk, Armani’nin stilini yansıtırken, seramik grej rengi, gri ve bejin eşsiz birleşimiyle dikkat çekiyor.

Dış ve İç Tasarım Özellikleri

Dış tasarımda sade bir estetik ile işlevsellik ön planda tutulmuş. GA logosunun makro boyutta jantlarda kullanımı ise modelin belirgin özelliklerinden biri. İç mekânda ise şerit dikişler ve üç boyutlu desenler, klasik zanaatkarlığı gözler önüne seriyor.

Yüksek Kalite ve Teknoloji

Aracın iç malzemeleri birinci sınıf kalitede seçilmiş olup, Milanolu Maestro logosu ile zenginleştirilmiştir. Gösterge paneli, kapı içleri ve arka camda Armani'nin imzası yer almakta.

Teknolojik olarak donatılan 500e Giorgio Armani, Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan ile desteklenmiştir. Aracın özellikleri arasında JBL müzik sistemi, 7 inç TFT ekran, 10,25 inç dokunmatik ekranlı NAV, DAB radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto bulunmaktadır.

Performans ve Menzi

Kombine WLTP çevriminde 320 kilometreye kadar menzil sunan 500e Giorgio Armani, 87 kilowatt ve 118 beygir gücünde elektrik motoru ve gelişmiş ADAS sistemi ile donatılmıştır. Bu modelde, seviye 2 sürüş destek sistemi, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

500e Giorgio Armani, otomobil dünyasında modanın ve teknolojinin mükemmel bir birleşimi olarak 2025'te kullanıcılarla buluşmayı hedefliyor.

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği...

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği yaptı.

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği...

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği yaptı.

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği...

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği yaptı.

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği...

Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği yaptı.

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