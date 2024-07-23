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Fiat ve Voltify'dan Sürdürülebilir Mobilite İçin İşbirliği

Fiat, Voltify ile Topolino için esnek abonelik modeli sunarak sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:09
Fiat ve Voltify'dan Sürdürülebilir Mobilite İçin İşbirliği

Fiat ve Voltify’dan Sürdürülebilir Mobilite İşbirliği

Fiat, Voltify ile hayata geçirdiği işbirliği sayesinde çevre dostu otomobili Topolino için yenilikçi bir abonelik modeli sunuyor. Bu yeni modelle, kullanıcılar şehir içindeki ulaşımı daha uygun ve esnek bir hale getiriyor.

Yenilikçi Abonelik Modeli

Fiat ile Voltify’ın geliştirdiği bu abonelik modeli, kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralamanın avantajlarını bir araya getiriyor. Abonelik sürecinde, kullanıcılar tüm hizmetlerden faydalanırken, 2 veya 3 yıllık kontrat zorunluluğu bulunmuyor.

Esneklik ve Kolaylık

Bu işbirliği ile, kullanıcılar Topolino modelini ihtiyaçlarına göre kullanma imkanına sahip olacak. Araç sahibi olmanın getirdiği masraflardan kurtulmuş olacaklar. Aylık 19,900 lira + KDV’den başlayan fiyatlarla Topolino’ya ulaşmak mümkün olacak.

Fiat Marka Direktörü’nin Açıklamaları

Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik adımlarını hızlandırdıklarını belirtti. Aytaç, "Bu işbirliği sayesinde, Topolino'nun çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımıza sunacağımız esneklik ve konfor, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir kılacak," ifadelerini kullandı.

Voltify CEO’sunun Görüşleri

Voltify CEO’su Mehmet Yiğit, işbirliğinin şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı. Yiğit, Topolino’nun kompakt yapısının Voltify’ın esnek abonelik modeliyle birleşerek kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacağını belirtti. Bu işbirliği, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılıklarının bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

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