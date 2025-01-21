Finans Dünyası Kartalkaya Yangınında Vefat Edenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Kartalkaya'da Yangın Felaketi: Taziye Mesajları Yağdı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, finans ve iş dünyasından geniş bir yankı buldu. Yangında vefat edenler için başsağlığı mesajları, çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Kuruluşlardan Taziye Mesajları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi önde gelen kuruluşların yanı sıra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan gibi isimler de taziye mesajlarını iletti.

Diğer önemli isimler arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yer aldı.

Başsağlığı ve Dualar

Yayımlanan taziye mesajlarında, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi. Ayrıca, yaralılar için acil şifa temennileri de duyuruldu.