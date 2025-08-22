Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 164,8’e Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Anket sonuçlarına göre FHGE, ağustosta önceki aya göre 2,8 puan artarak 164,8 seviyesine yükseldi.

Endeks, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla hesaplandı.

Anket Sorularının Etkisi

FHGE’yi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi endeksi FHGE üzerinde artış yönünde etkili oldu. Buna karşın son üç aydaki hizmetlere olan talep değerlendirmesi FHGE’yi azalış yönünde etkiledi.

Değerlendirmelere göre son üç ayda iş durumunda iyileşme beklentileri bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlendi. Öte yandan, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış beklentileri güçlendi.

İstihdam ve Alt Sektör Değerlendirmesi

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği; ancak gelecek üç ayda istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin bir miktar zayıfladığı görüldü.

2025 yılı Ağustos ayında, NACE Rev.2 sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endekslerinin alt sektörler itibarıyla dağılımında ise geçen aya kıyasla şu değişimler kaydedildi: Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe 2,7 puan, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektöründe 1,5 puan ve Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 16,2 puan artış görüldü.