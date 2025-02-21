Finansal Hizmetler Güven Endeksi Şubat'ta Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükselişte

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Şubat ayı verilerine göre geçen aya nazaran 2,5 puan artarak 171 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu verileri kamuoyuna duyurdu.

Anket Sonuçları ve Etkiler

Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, FHGE’deki artış, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmet taleplerine yönelik olumlu beklentilerle ilişkilendirildi. Ancak, son 3 ayda hizmet taleplerinde bir azalma görülmesi, endeks üzerinde negatif bir etki yarattı.

İş Durumu ve Talep Beklentileri

Son 3 ayda iş durumundaki iyileşme, bir önceki aya göre güçlenirken, hizmet taleplerinde artış beklentilerinin de güçlendiği gözlemlendi. Ayrıca, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenlerin oranı düşerken, gelecek 3 ayda istihdam artışı bekleyenlerin sayısındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Alt Sektör Değerlendirmeleri

2025 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, “Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri” (sigorta ve emeklilik fonları hariç) ile “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde sırasıyla 3,3 ve 18,2 puanlık artışlar kaydedildi. Öte yandan, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları” (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektöründe ise 10,2 puanlık bir azalma gözlemlendi.