Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Haziranda 185,8 Milyar Dolar

Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Haziranda 185 milyar 793 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı haziran ayında arttı.

Genel Görünüm

Net döviz açığı: 185 milyar 793 milyon dolar. Haziranda önceki aya göre döviz varlıkları 1 milyar 378 milyon dolar, yükümlülükler ise 9 milyar 732 milyon dolar artış gösterdi. Bu gelişme sonucunda net pozisyon açığı 8 milyar 355 milyon dolar artarak söz konusu düzeye ulaştı.

Varlık dağılımı

Haziran 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 869 milyon dolar, 869 milyon dolar, 187 milyon dolar ve 30 milyon dolar arttı. Diğer yandan yurt içi bankalardaki mevduat 578 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar toplamda 1 milyar 378 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımı

Yükümlülük tarafında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 905 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 3 milyar 92 milyon dolar, türev yükümlülükler 1 milyar 306 milyon dolar ve ithalat borçları 428 milyon dolar artış kaydetti. Bu artışlarla birlikte toplam yükümlülükler 9 milyar 732 milyon dolar yükseldi.

Vade yapısı ve kısa vadeli göstergeler

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, haziran döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler mayıs dönemine göre 546 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 4 milyar 359 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 784 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 2 milyar 736 milyon dolar yükseldi.

Haziran döneminde kısa vadeli varlıklar 134 milyar 867 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülükler 130 milyar 376 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 2 milyar 38 milyon dolar gerileyerek 4 milyar 492 milyon dolar seviyesine indi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.