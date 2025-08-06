Fındık Rekoltesi 2023'te 453 Bin Ton Olacak

Fındık Rekoltesinde Beklentiler Yükseliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023 yılı için fındık rekoltesinin 453 bin ton olmasının beklendiğini duyurdu. Güldal, bu yıl fındık hasat döneminin daha başında olduklarını ve geçmiş yıllarda olduğu gibi fiyatın hasattan önce açıklandığını belirtti.

TMO'nun Alım Süreci

TMO'nun bu yıl 13'üncü kez fındık alımıyla görevlendirildiğini vurgulayan Güldal, Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 64yüzde 80'ini ihraç ettiğini ifade etti. Geçen yıl fındık ihracatıyla elde edilen döviz gelirinin 2,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Güldal, fındığın ülkemiz için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bu yıla ait alım fiyatlarının önceki gün açıklandığını belirten Güldal, kabuklu Giresun tipi fındığın kilogram fiyatının 200 lira, levant tipi fındığın kilogram fiyatının ise 195 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Fındık Alım Kriterleri

Fındık alım kriterleriyle ilgili bilgiler veren Güldal, 18 Ağustos'tan itibaren TMO’nun randevu sistemi açılacağını duyurdu. 25 Ağustos'tan itibaren ise 16 alım noktasının açılacağı bilgisini paylaştı. Güldal, “Mümkün olduğu kadar üreticimize yakın olmaya çalışacağız” dedi.

Fındık alımında dikkat edilecek kriterlerin arasında “rutubet oranı yüzde 6,5, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzerinde, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altında” gibi detaylar yer almakta. Yabancı madde oranının binde 5 ve altında olması gerektiğini de vurguladı.

Döviz Kurları ve Rekolte Kaybı

Güldal, fındık fiyatlarının döviz kuruna göre belirlendiğini ifade ederek, fındıkta bu yıl önemli bir don hadisesi yaşandığını ve rekoltede %37 oranında bir kayıp olduğunu belirtti. Geçen yıl 717 bin ton olan rekoltenin, bu yıl 453 bin ton olarak ilan edildiğini aktardı.

Üreticiler İçin Uyarılar

Güldal, üreticilerin erken hasattan kaçınmaları gerektiğini, çünkü bu durumun verimi, kaliteyi ve randımanı olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca, fındık kurutma sürecine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerin, TMO'nun açıkladığı referans fiyatının altında ürünlerini satmamaları gerektiğini önemle ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıkta hasat döneminin daha başında olduklarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıkta hasat döneminin daha başında olduklarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.