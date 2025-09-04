Fındıkta rekor gelir: Türkiye 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar kazandı

2024-2025 ihracat sezonu verileri açıklandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan 2024-2025 fındık ihracat sezonunda Türkiye, 309 bin 64 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağladı.

Bir önceki sezonun aynı dönemine ilişkin veriler ise şöyle: 303 bin 458 ton ihracat karşılığında 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir elde edilmişti.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin fındık ihracatından elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre arttığını gösteriyor.