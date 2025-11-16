Finike'de Portakal Sezonu Başladı: 250 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Hasat başladı, ürünler iç piyasaya ve ihracata gidiyor

Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye hasadı başladı. Bu yıl Finike'de yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor. Dalında kilogram fiyatları büyüklüğe göre 22 ile 30 TL arasında değişiyor.

Portakallar, iç pazarda İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki marketlere sevk edilirken, belli bir bölüm ise Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor.

Üretici Ömer Bilal, 150 dekar alanda narenciye üretimi yaptığını ve portakal üretiminin yoğun olduğu 60 dekar bahçede ilk hasadın başladığını aktardı. Bilal, 'Bugün sezonun ilk hasat günü. 17 kişilik ekibimizle günlük bir kamyon kesim yapıyoruz. Bu da yaklaşık 20 tona tekabül ediyor. Hasat bir ay boyunca devam edecek' dedi.

Bilal, ürünlerin hem iç pazara hem de dış pazara gönderildiğini, İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok ile sevkiyat yapıldığını ve fiyatların büyüklüğe göre değiştiğini belirtti. '2.0'dan 5.0'a kadar ürün büyüklüğü var. Fiyatlarımız şu anda 22 TL ile 30 TL arasında dalında işlem görüyor' şeklinde konuştu.

Bu yıl kendi bahçelerinde 750 ton rekolte hedefi olduklarını söyleyen Bilal, son yıllarda fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle zorluk yaşandığını, ancak bu sezonun iyi geçtiğini ve fiyatların tatmin edici olduğunu vurguladı. 'Hükümetimizin de desteği ile bu rakamların biraz daha yükselmesi gerekiyor maliyetlerimiz çok yüksek' diye ekledi.

Bilal, bölgedeki narenciye alanlarının her yıl 100–150 dekarının imara açıldığını veya farklı bahçe türlerine dönüştürüldüğünü ifade ederek uyarıda bulundu: 'Portakalın fiyatları düşük, maliyetler yüksek olduğu için insanlar bahçelerini kesiyor. Eğer bu sezon başlayan fiyatlar bu şekilde devam ederse Finike'de narenciye üretimi sürer. Finike dünyanın en güzel portakalını yetiştiriyor. Bu bahçelerin otellere ve villalara dönüşmesi hepimize zarar verir.'

Bilal, narenciye üretiminin bölge için stratejik önem taşıdığını ve korunması gerektiğini belirtti.

