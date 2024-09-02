Finlandiya, Loviisa Nükleer Santrali'nde ABD Yakıtına Geçiş Yaptı

Finlandiya Loviisa Nükleer Enerji Santrali'nde Yenilikçi Adım

Finlandiya'nın Loviisa Nükleer Enerji Santrali, reaktörlerinde yakıt tedarikçisi olarak Rusya yerine ABD merkezli Westinghouse şirketini tercih etmeye başladı. Bu önemli geçiş, ülkenin enerji bağımsızlığı açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Fortum'dan Açıklamalar

Finlandiya'nın kamu enerji şirketi Fortum, Westinghouse tarafından sağlanan ilk nükleer yakıtın Loviisa santraline başarıyla yüklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni yakıt tedarikinin güvenilir bir Batılı alternatif sunduğu vurgulanıyor.

Gelecek Vizyonu

Finlandiya hükümetinin, Loviisa enerji santraline 2050 yılına kadar geçerli bir işletme lisansı verdiği bilgisi de paylaşıldı. Westinghouse ile yapılan anlaşma sayesinde, santralin yakıt tedarikinin güvence altına alındığı belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Loviisa nükleer santrali, Rusya'nın Rosatom grubuna bağlı TVEL yerine, Westinghouse'tan yakıt almak suretiyle yeni bir döneme adım attı.

Santralin Kapasitesi ve Önemi

Loviisa nükleer santrali, 1977 ve 1981 yıllarında faaliyete geçen iki reaktörüyle önemli bir enerji kaynağı olarak hizmet vermekte. VVER-440 basınçlı su reaktörleri ile bin megavatsaatten fazla elektrik üretimi kapasitesine sahip olan bu tesis, ülkenin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılamakta.

Avrupa Birliği sınırları içinde, Finlandiya'nın yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerde de Rus tasarımlı nükleer reaktörler bulunmaktadır ve bunlar, yakıtlarını Rusya'dan temin etmektedir.