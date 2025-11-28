Fırat EDAŞ’tan Akçadağ’a 21 milyon TL’lik Altyapı Güçlendirme Yatırımı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya’nın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesinde deprem sonrası enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir yatırım başlattı.

Proje Detayları

Proje kapsamında 395 yeni enerji direği dikilecek, 6 yeni trafo kurulacak ve yaklaşık 15 bin metre alpek iletken kablo montajı gerçekleştirilecek. Yatırım tutarı 21 milyon TL olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre çalışma, depremde zarar gören mevcut şebeke altyapısını yenileyerek yaklaşık 400 abonenin enerji güvenliğini güçlendirecek. Tamamlandığında Bahri Mahallesi’nin elektrik altyapısı daha dayanıklı ve çağdaş standartlara uygun bir yapıya kavuşacak.

Hedefler ve Gelecek Planı

Fırat EDAŞ, deprem bölgesinde yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını enerji arz güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun ömürlü altyapı ilkeleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

