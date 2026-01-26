Fırat Life Style Yatırım Hacmi 10 Milyar Doları Aştı — 2026'de 16.600 Bağımsız Bölüm Hedefi

Fırat Life Style'dan 2026 vizyonu: 10 milyar doların üzerinde yatırım

İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Fırat Life Style, düzenlediği basın toplantısında bugüne kadarki üretim gücünü, yatırım büyüklüğünü ve 2026 projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısında öne çıkan rakamlar

Türkiye ve yurt dışında hayata geçirdiği projelerle 32 bin bağımsız bölümü teslim eden şirket, konut, ofis ve ticari alanlar dahil olmak üzere 36 binin üzerinde gayrimenkul ürettiğini duyurdu. Fırat Life Style, 7 sektörde 10 milyar doları aşan yatırım hacmiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket bugüne kadar 48 projeyi tamamladığını, halihazırda 13 projede inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini; 2026 itibarıyla başlayacağı 9 yeni proje ile birlikte toplamda yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planladığını açıkladı.

Taahhüt projeleri ve uluslararası işler

Fırat Life Style, konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra taahhüt projeleriyle de faaliyet alanını genişletiyor. Yurt dışında Irak Merkez Bankası inşaatı ve Özbekistan'da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirirken; Türkiye'de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir illerinde deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürütüyor.

Deprem konutları ve kültürel doku

Grup, deprem bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutu inşa ettiğini ve bunlardan 6 bin 500'ünü teslim ettiğini bildirdi. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projelerde cami, okul, müze ve diğer kamusal yapıların inşası eş zamanlı yürütülürken, özellikle Hatay çalışmalarında bölgenin kültürel dokusunun korunması öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

Çok markalı gayrimenkul stratejisi

Fırat Life Style, tek tip projelerden ziyade farklı hedef kitlelere yönelik çok markalı bir üretim modeli benimsiyor. Ulaşılabilir konuttan üst segmente kadar çeşitlenen markalar kendi konsept ve fiyatlama modelleriyle hayata geçiriliyor.

Natura Dünyası: Ortak yaşam kültürü

Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası projeleri, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde geniş sosyal alanlar sunuyor. Bu projeler hem oturum hem de yatırım amaçlı konut arayanlara seçenek sunmayı hedefliyor.

Relax: Fonksiyonel ve dengeli konutlar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, Relax markası için projelerin daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlandığını belirtti: 'Kompat planlama, erişilebilir fiyatlama ve hızlı teslim yaklaşımı bu markanın öne çıkan unsurlarıdır.' Relax projeleri minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefliyor.

Velux: Üst segmentte sınırlı üretim

Üst segment markası Velux için Bekir Fırat, 'Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen Velux projeleri mimari kalite ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmektir' ifadelerini kullandı.

2026 hedefleri ve yatırım büyüklüğü

Şirket, 2026 yılı itibarıyla eş zamanlı olarak toplam 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatına başlanacağını ve bu projelerin toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde olacağını açıkladı.

Teslim sonrası hizmet ve güven inşa etme yaklaşımı

Bekir Fırat, teslim sonrası süreçlerin önemine vurgu yaparak, satış sonrası kalite kontrol ve geri dönüş birimlerinin projelerde ortaya çıkabilecek sorunları tek merkezden yönettiğini belirtti. 'Biz konut satmıyoruz, güven ve değer inşa ediyoruz' yaklaşımıyla şirket, teslim sonrası hizmetleri de büyüme ve güven unsurunun temel unsuru olarak konumlandırıyor.

Fırat Life Style böylece hem çok yönlü üretim kapasitesini hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerini kamuoyuna net rakamlarla duyurmuş oldu.

