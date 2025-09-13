Fitch, Fransa'nın kredi notunu AA-'den A+'ya düşürdü

Fitch, Fransa'nın kredi notunu AA-'den A+'ya düşürdü, not görünümünü 'durağan' olarak belirledi. Portekiz yükseltildi; S&P İspanya'nın notunu artırdı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 01:05
Fitch Ratings, Fransa'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu AA-'den A+'ya düşürdü ve not görünümünü 'durağan' olarak açıkladı.

Açıklamada, ülkenin yüksek ve artan borç oranına dikkat çekilerek, Fransa'nın kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)'ye oranının kalıcı birincil bütçe açıklarını yansıtarak artmaya devam edeceği vurgulandı.

Fitch'e göre, 2024'te yüzde 113,2 olan borcun GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 121'e çıkması öngörülüyor; artan borç, ülkenin yeni şoklara yanıt verme kapasitesini kısıtlıyor.

Açıklamada ayrıca hükümetin güven oylamasında yenilgiye uğramasının iç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşmayı ortaya koyduğu, geçen yıl yapılan erken seçimlerden bu yana Fransa'da üç farklı hükümetin görev yaptığı ve bu istikrarsızlığın mali konsolidasyonu zayıflattığı belirtildi. Fitch, bunun bütçe açığının 2029'a kadar GSYH'nin yüzde 3'üne düşürülmesini zorlaştırdığını kaydetti.

Genel değerlendirmede, Fransa'nın mali konsolidasyon ve AB mali kurallarına uyum konusunda zayıf bir performans sergilediği ifade edildi.

Fitch'ten Portekiz'e not yükseltmesi

Fitch, Portekiz'in uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu A-'den A'ya yükseltti ve not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Portekiz'in kamu borcunun 2020'de GSYH'nin yüzde 134,1'i ile zirveye ulaştığını, ancak 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 96,4'e gerilediğini ve bunun Fitch tarafından derecelendirilen ülkeler arasında en büyük düşüşlerden biri olduğunu bildirdi. Bu düşüşün ihtiyatlı mali politika geçmişi, güçlü büyüme ve önemli birincil bütçe fazlalarını yansıttığı vurgulandı.

S&P'den İspanya'ya not artışı

Diğer taraftan, Standard & Poor's (S&P) İspanya'nın uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunu A'dan A+'ya yükseltti ve görünümünü 'durağan' olarak açıkladı.

S&P, özel sektörün son 10 yıldır sürdürdüğü borç azaltma çabalarının İspanya'nın dış bilançosunda kayda değer iyileşme sağladığını, ekonominin dış finansman koşullarındaki ani değişikliklere olan duyarlılığını azalttığını ve ekonomik şoklara karşı genel dayanıklılığı artırdığını belirtti.

