Fitch'in Kredi Notu Yükselişi: Bakan Şimşek'in Değerlendirmesi

Fitch'in Kredi Notu Yükselişi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+ derecesinden BB- seviyesine çıkartmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Başarısı

Şimşek, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz," dedi. Bakan, Fitch'in bu yıl Türkiye'nin kredi notunu ikinci kez yükseltmesinin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Hedefleri

Şimşek, "Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek, ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız," şeklinde ekledi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve büyüme hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.