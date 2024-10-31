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Fitch'in Raporu: Avro Bölgesi Büyümesi Toparlanıyor

Fitch, Avro Bölgesi'nin büyümesinin yavaş yavaş toparlandığını ve tüketici harcamalarının artış gösterdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:25
Fitch'in Raporu: Avro Bölgesi Büyümesi Toparlanıyor

Fitch'in Analizi: Avro Bölgesi Büyümesi Yavaş Yavaş Toparlanıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avro Bölgesi'nin büyümesinin artan reel ücretlerle desteklenen tüketici harcamaları sayesinde yavaş yavaş toparlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda, Avro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0,9 artış kaydettiği belirtildi. Bu, 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana görülen en hızlı yıllık büyüme oranıdır.

Fitch'in raporunda, Avro Bölgesi'nin en büyük dört ekonomisine dair ulusal hesap detaylarının henüz açıklanmadığına dikkat çekildi. Ancak, tüketici harcamalarında belirli canlanma belirtilerinin görüldüğü ifade edildi.

Tüketim büyümesi, üçüncü çeyrekte Fransa'da çeyrek bazında %0,5 ve İspanya'da %1,1 seviyelerine yükselirken, Almanya'da ise ikinci çeyrekteki düşüşün ardından üçüncü çeyrek itibariyle yeniden artış kaydedildi.

Fitch analistleri ayrıca, Avro Bölgesi'ndeki manşet enflasyonun yıllık %2'ye düştüğünü ve nominal ücret artışlarının %4'ün üzerinde seyrettiğini belirtti. Bu gelişmeler, reel ücretlerde keskin bir artışa yol açtı.

Rapor, "Avro Bölgesi büyümesi, artan reel ücretlerin tüketici harcamalarına yavaş yavaş daha fazla destek sağlayarak toparlanma sürecine girdiğini" vurguladı. Öte yandan, Avro Bölgesi büyümesinin üçüncü çeyrekte ABD'nin oldukça gerisinde kaldığı ifade edildi.

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