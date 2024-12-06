Fitch, Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Yükseltti

Fitch, Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Gözden Geçirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023 ve 2024 yılları için küresel ekonomik büyüme tahminlerini yukarı revize etti. Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısında, dünya ekonomisinin bu yıl %2,8, gelecek yıl ise %2,6 büyüme göstereceği öngörüldü.

ABD ve Avro Bölgesi'nde Durum

Fitch, ABD ekonomisinin bu yıl %2,7 büyüyerek gelecek yıl %2,1 ve 2026’da %1,7 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Ayrıca, Avro Bölgesi'nin bu yıl %0,8 büyümesi bekleniyor; gelecek yıl ise %1,2 ve 2026'da %1,3 büyümesi tahmin ediliyor. Ancak bölgede hane halkı reel gelirleri artsa da tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığı ifade ediliyor.

Çin Ekonomisinin Beklentileri

Çin ekonomisinin bu yıl %4,8 büyümesi ve gelecek yıllarda sırasıyla %4,3 ve %4 oranlarında büyüme göstermesi bekleniyor. Bu büyümenin %4’ün altına düşmemesi için mali desteğin artırılması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye Ekonomisine Dair Tahminler

Fitch’in raporuna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,9 büyümesi, 2024 yılında %2,6 ve 2026’da ise %3,5 büyüceği öngörülüyor. Eylül ayındaki tahminlerde Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenen büyümenin altında gerçekleşmesinin, ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini gösterdiği vurgulandı.