Fitch Ratings: 2025'te Türkiye'de Politika Tutarlılığı Artacak

Fitch Ratings'ten Çarpıcı Türkiye Değerlendirmesi

Fitch Ratings, Türkiye'nin 2025 yılı için ekonomi politikalarının tutarlılığında artış bekliyor. Bu öngörü, sıkı para politikası koşullarının sürekliliği ile bütçe açığında yaşanacak önemli bir azalmanın ve rasyonel gelir politikalarının etkisiyle şekilleniyor.

2025 Görünümü ve Ekonomik Büyüme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Doğu Avrupa ekonomilerine dair yayımladığı analizde, 2025 yılı için iyileşen ekonomik büyüme beklentilerinin zayıf kamu maliyesi ve yüksek jeopolitik risklerle dengeleneceğini vurguladı.

Türkiye’nin Ekonomi Politikalarında Dikkat Çeken Gelişmeler

Bu analizde, Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki dengelenmenin, dış kırılganlıklarda kayda değer bir azalma ve piyasa algısında iyileşme sağladığı belirtildi. Yüksek enflasyonun düşürülmesi için katı politikaların sürdürülmesinin ve para politikasında kademeli bir gevşemeye gidilmesinin gerekliliği ifade edildi.

Türkiye'nin Ekonomik İstikrarı ve Gelecek Öngörüleri

Analizde ayrıca, geleneksel politikaların uygulanmasının dış kırılganlıkları ve cari açığı azalttığı, uluslararası rezervlerde ise önemli bir iyileşme sağladığı dile getirildi. Ancak, enflasyonun hala yüksek ve yapışkan olduğu belirtilerek, 2024-2026 enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapıldığına dikkat çekildi.

Fitch Ratings, 2025 yılı için sıkı para politikası koşullarının devam etmesinin, bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikaları ile birlikte, Türkiye'de politika tutarlılığının artmasıyla sonuçlanacağı öngörüsünü paylaştı.

Doğu Avrupa’da İzlenecek Gelişmeler

Analiz, Doğu Avrupa bölgesinde 2025'te izlenecek gelişmeler arasında Türkiye’nin yeniden dengelenme sürecinin, enflasyonu düşürme çabalarının, para politikasının güvenirliğinin yeniden inşa edilmesinin ve dış finansmana erişimdeki iyileşmenin sürdürüleceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.