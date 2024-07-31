Fitch'ten Fed Açıklaması: İki Faiz İndirimi Bekleniyor

Fitch'in Faiz İndirim Beklentileri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki eylül ve aralık aylarında faiz indirimine gitmesini öngördüğünü duyurdu.

Yumuşak İniş Beklentisi

Fitch'in yayımladığı raporda, enflasyonun ılımlı hale gelmesi ve işsizlik oranlarındaki düşüşle ABD ekonomisinde bir "yumuşak inişin" mümkün olduğu belirtildi.

Ekonomik Büyüme Tahminleri

Kuruluşun analizinde, 2023 yılında %2,5 seviyesinde olan ekonomik büyüme oranının 2024 yılı itibarıyla %2,1'e gerilemesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Kredi Ortamı ve Tüketici Harcamaları

Fitch, bu yılın ikinci yarısında kredi ortamının zayıflayacağının beklendiğini ifade ederek, "Tüketici harcamalarındaki artış iyi bir şekilde devam ediyor; ancak nominal ücret ve istihdam artışının yavaşlaması sonucunda bu artışın muhtemelen hafifleyeceğini düşünüyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Konut Talebi ve Faiz Oranları

Ayrıca, konut talebinin güçlü olduğu fakat son dönemde yüksek konut fiyatlarının etkisiyle yumuşadığı belirtilirken, düşen faiz oranlarının alım imkanlarını iyileştirebileceğine dikkat çekildi.