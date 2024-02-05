Fiyatı füze gibi yükseldi! Gören duyan ne yapacağını şaşırdı

Hava durumundaki olumsuzluklar, Karadeniz bölgesindeki balıkçıları ve dolayısıyla balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Son haftalarda meydana gelen fırtınalar, balıkçıların denizde avlanma şansını azalttı, bu da fiyatları yükseltti. Özellikle Trabzon'da hamsi kilogram fiyatı sezon başındaki 30 TL'den, fırtınalar nedeniyle yapılamayan avlanmaların etkisiyle 100 TL'ye kadar çıktı.

Karadeniz'deki balıkçılar, zorlu hava koşullarına rağmen ağlarını denize atmaya devam ediyor. Hamsi dışında, istavrit, palamut ve barbun gibi çeşitli balıklar da tezgahlardaki yerini alıyor. Ancak, balık fiyatlarındaki artış, balıkçıların denize açılamamaları ve avlanmanın zorluğuyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Balıkçılar, fırtına nedeniyle kayıklarını denize açamamanın fiyatlara yansıdığını belirtiyor. Sezonun başlangıcının mükemmel geçtiğini ifade eden balıkçılar, ancak şu anda dördüncü ayına gelinen balık sezonunda hava şartlarının olumsuz etkisiyle fiyatların yükseldiğini aktarıyor.





Denizde kaliteli balıkların bulunduğu bir döneme girildiği belirtilirken, fiyatların uygun olduğunu ifade eden balıkçılar, vatandaşların istavrit, mezgit ve diğer çeşitli balıklara talebinin devam ettiğini paylaşıyor. Palamutun tezgahlarda bulunamadığı ancak diğer balık çeşitlerinin artış gösterdiği ve fiyatların uygun olduğu vurgulanıyor.

Balıkçı esnafları, Aydın ili için uygun fiyatlar sunulduğunu ve havaların soğumasıyla birlikte balık miktarının artacağını öngörüyor. Denizlerde palamut arayışının sürdüğü, diğer balık çeşitlerinin ise sezon başından bu yana bolca avlandığı belirtiliyor. Hava koşullarındaki düzelme ile birlikte balık fiyatlarının normale döneceği umulurken, vatandaşlar ise uygun fiyatlı balıkları tercih ediyor.