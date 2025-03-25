FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Şubat'ta 100,68'e Yükseldi

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi şubat ayında 100,68 olarak gerçekleşti, enflasyon beklentisi ise yüzde 2,47’ye geriledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:47
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Şubat'ta 100,68'e Yükseldi

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nde Artış

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), şubat ayında bir önceki aya göre 2,78 puan artış göstererek 100,68 değerine ulaştı. Bu veriler, FKB'nin İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü çalışmanın bir parçası olarak yayımlandı.

Enflasyon Beklentilerinde Düşüş

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre, mart ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,47 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında, beklenti 0,67 puanlık bir azalma göstermiştir. Ancak, 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde kayda değer bir değişim gözlemlenmedi.

Trend Analizi ve Alt Bileşenler

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin trendine bakıldığında, 2024'ün son 6 aylık döneminde ağustos dışında artış eğilimi gözlemlenmiştir. Ocak 2025’te endekste 3,09 puanlık bir azalma yaşanırken, şubat ayında yeniden yükselişe geçilmiştir.

Endeksin alt bileşenleri arasında Faktoring Endeksi şubatta 4,63 puan artış ile 100,48 değerini alırken, Finansal Kiralama Endeksi 2,29 puan artarak 104,59 ve Finansman Endeksi 1,43 puan artarak 96,97 değerine yükseldi.

GSYH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi ise 2025 yılı için yüzde 3,10 ve 2026 yılı için yüzde 3,60 olarak kaydedildi. Bu verilerin, Orta Vadeli Plan'ın (OVP) öngörüleri ile karşılaştırıldığında, aşağıda kaldığı ancak IMF öngörülerinin üzerinde olduğu görülüyor.

Prof. Dr. Murat Şeker'in Değerlendirmesi

FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endekste ocak ayındaki düşüşün ardından şubat ayında yaşanan toparlanmanın, faktoring, finansal kiralama ve finansman sektörlerindeki olumlu gelişmelerden kaynaklandığını belirtti.

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