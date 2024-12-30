Ford'un X Hesabında Filistin Destekli Paylaşımlar Yapıldı

Ford'un X Hesabında Filistin Destekli Mesajlar

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, resmi X hesabından Filistin'i destekleyici mesajlar paylaştı. Bu paylaşımlar arasında "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" ifadeleri yer aldı.

Hesap Ele Geçirildi İddiası

Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddiaları ortaya atılırken, yapılan paylaşımlar kısa süre içinde silindi. Şirketin bu olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Halkın tepkisini çeken bu olay, sosyal medya platformları üzerindeki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi.