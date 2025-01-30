Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor: Son Çeyrek Küçüldü

Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor

Fransa ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü. Bu küçülmenin ardında, devam eden siyasi kriz ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın etkisinin azalması yatıyor.

İstatistikler ve Ekonomik Gelişmeler

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düşüş gösterdi. Fransız ekonomisi, en son 2023'ün ilk çeyreğinde küçülme yaşamış ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Siyasi krizin iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemesi, birlikte iç talep ile ihracatın azalması bu durumu daha da ağırlaştırdı. Yaz aylarında elde edilen güçlü büyüme, sonbahar aylarında yerini ivme kaybına bıraktı.

Dış Ticaret ve Ekonomik Beklentiler

Dördüncü çeyrekte iç talep Fransa ekonomisine olumlu katkı sağlasa da, ihracatın azalması ve ithalatın artması dış ticaretin durumu da negatif yönde etkiledi. Fransa ekonomisi, 2024 yılının tamamında ise yüzde 1,1 büyüme kaydetti. 2023 yılı için bu oran yine yüzde 1,1 olarak belirlenirken, 2022'de yüzde 2,6 büyüme gerçekleşmişti.

Uzman Görüşleri

ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, ekonomideki durumu değerlendirdiği açıklamasında, "Fransa'nın ekonomik durumu yaz aylarından bu yana keskin bir şekilde kötüleşti. Gelecekteki bütçe ayarlamaları ve olası vergi artışlarına dair belirsizlikler, siyasi istikrarsızlık ve olimpiyatların ardından yaşanan olumsuzluklar, dördüncü çeyrekteki ekonomik faaliyetleri zayıflattı" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak ülkedeki bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmesine yol açmıştı. Fransa'da yaşanan bu siyasi kriz, ekonomiyi derinden etkileyerek iş dünyasında kaygılara neden olmaya devam ediyor.