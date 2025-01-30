DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,3 -0,02%
ALTIN
3.191,73 -0,62%
BITCOIN
3.771.963,55 -0,9%

Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor: Son Çeyrek Küçüldü

Fransa ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldü. Siyasi kriz ve Olimpiyat etkisinin azalması büyümeyi olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:16
Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor: Son Çeyrek Küçüldü

Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor

Fransa ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldü. Bu küçülmenin ardında, devam eden siyasi kriz ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın etkisinin azalması yatıyor.

İstatistikler ve Ekonomik Gelişmeler

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düşüş gösterdi. Fransız ekonomisi, en son 2023'ün ilk çeyreğinde küçülme yaşamış ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0,4 büyümüştü.

Siyasi krizin iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemesi, birlikte iç talep ile ihracatın azalması bu durumu daha da ağırlaştırdı. Yaz aylarında elde edilen güçlü büyüme, sonbahar aylarında yerini ivme kaybına bıraktı.

Dış Ticaret ve Ekonomik Beklentiler

Dördüncü çeyrekte iç talep Fransa ekonomisine olumlu katkı sağlasa da, ihracatın azalması ve ithalatın artması dış ticaretin durumu da negatif yönde etkiledi. Fransa ekonomisi, 2024 yılının tamamında ise yüzde 1,1 büyüme kaydetti. 2023 yılı için bu oran yine yüzde 1,1 olarak belirlenirken, 2022'de yüzde 2,6 büyüme gerçekleşmişti.

Uzman Görüşleri

ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, ekonomideki durumu değerlendirdiği açıklamasında, "Fransa'nın ekonomik durumu yaz aylarından bu yana keskin bir şekilde kötüleşti. Gelecekteki bütçe ayarlamaları ve olası vergi artışlarına dair belirsizlikler, siyasi istikrarsızlık ve olimpiyatların ardından yaşanan olumsuzluklar, dördüncü çeyrekteki ekonomik faaliyetleri zayıflattı" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak ülkedeki bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmesine yol açmıştı. Fransa'da yaşanan bu siyasi kriz, ekonomiyi derinden etkileyerek iş dünyasında kaygılara neden olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rus Bankaları 2024'te 3,8 Trilyon Ruble Rekor Net Kar Elde Etti
2
İSO Akademi, Stratejik Liderlik Yolculuğu Sertifika Programıyla İlk Mezunlarını Verdi
3
Bakan Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı
4
İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi
5
Deutsche Bank 2024 Karı Beklentileri Aşamadı: Net Kar Yüzde 36 Düştü
6
Fransa Ekonomisi Siyasi Krizle Yüzleşiyor: Son Çeyrek Küçüldü
7
Fed Başkanı Powell: Politika Duruşunda Acele Yok

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor