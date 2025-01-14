Fransa'nın Yeni Başbakanı Büyüme Tahminini Düşürdü

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirdi ve kamu bütçe açığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:56
Fransa'nın Yeni Başbakanı Büyüme Tahminini Düşürdü

Fransa'nın Yeni Başbakanı Büyüme Tahminini Düşürdü

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürdüğünü açıkladı. Bayrou, 13 Aralık'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan olarak atanmasının ardından, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada bu bilgileri paylaştı.

Borçlanmanın Boyutu ve Kamu Bütçesi Açığı

Bayrou, Fransa’nın daha önce hiç bu kadar yüksek bir borç seviyesine ulaşmadığını vurgulayarak, bu durumun “Damokles'in kılıcı” olduğunu ifade etti. 2024 yılı için kamu bütçe açığının yüzde 6,1 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti. Bayrou, 2025’te bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranla yüzde 5,4'e çekmeyi hedeflediklerini ekledi.

Ekonomik İstikrar İçin Stratejik Yaklaşım

Başbakan, 2029 yılına kadar bütçe açığının Avrupa Birliği (AB) hedefi olan yüzde 3 seviyesine ulaşılması için kararlı bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Fransa’daki siyasi partilerin geçmişteki yönetimlerinin, bu borç artışındaki sorumluluğunu unutmadığını belirtti.

Piyasalardaki Tedirginlik ve Kredi Notu Düzenlemeleri

Fransa’nın, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi olarak yaşadığı siyasi kriz, ekonomik istikrarı tehdit ediyor. Piyasalarda yaşanan belirsizlik, yatırımcıları olumsuz etkilerken, Moody's gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fransa’nın kredi notunu Aa2'den Aa3'e indirdi. Fransa Merkez Bankası da, ülkenin mevcut iç siyasi kriz ve küresel belirsizlikler nedeniyle bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdü.

Bayrou’nun, 2025 bütçesini şubat ortasına kadar sunması bekleniyor. Bu bütçe, siyasi belirsizlik ve kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması konusundaki endişeleri gidermeye yönelik olacak.

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