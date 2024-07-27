G20 Maliye Bakanları Toplantısı: Küresel Ekonomide Yumuşak İniş Olasılığı Artıyor

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı

G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, 25-26 Temmuz tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel Ekonomide Yumuşak İniş Olasılığı

Toplantı sonucunda yayımlanan bildiride, birçok zorluğa rağmen küresel ekonomide "yumuşak iniş" olasılığının arttığı belirtilerek, "Pek çok zorluk devam etse de bu durum bizi cesaretlendiriyor," ifadesiyle ekonomik toparlanmanın hala mümkün olduğu vurgulandı.

Enflasyon ve Ekonomik Aktivite

Görünüme Yönelik Riskler

Ayrıca, ekonomik aktivitenin birçok bölgede beklenenden daha dirençli olduğu fakat toparlanmanın ülkeler arasında dengesiz olduğu kaydedildi. Bu durumun ekonomik ayrışma riskini arttırdığına dikkat çekildi.

Savaşlar ve artan çatışmaların yanı sıra, aşırı hava olayları ve yüksek borçlanma gibi faktörler, ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü riskler arasında sıralandı. Bildiride, geleneksel ve işbirlikçi çok taraflı ticaret sistemini destekleme kararlılığı da vurgulandı.

İklim Değişikliği ve Vergilendirme Reformları

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının ekonomik yükleri artırdığı ifade edilirken, bu zorlukları ele almak için etkili politikaların teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ultra zenginlerin vergilendirilmesi üzerine uluslararası işbirliği çalışmalarına da vurgu yapıldı.

Rio De Janeiro G20 Bakanlık Deklarasyonu

Toplantının ardından yayımlanan Uluslararası Vergi İşbirliğine İlişkin Rio De Janeiro G20 Bakanlık Deklarasyonu’da, "Vergi egemenliğine tam saygı göstererek, ultra yüksek net servete sahip bireylerin etkili bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak amacıyla işbirliği yapacağız," denildi. G20 ülkelerinde eşitsizliklerle mücadele ve daha adil vergi sistemleri oluşturma çabaları da desteklenmektedir.