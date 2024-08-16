Gabar Dağı'nda Türk Mühendisleri Geleceği İnşa Ediyor

Genç Türk Mühendisler Gabar Dağı'nda Görevde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda petrol üretim faaliyetlerinde görev alan genç mühendislerin etkileyici hikayelerini paylaştı.

Şırnak’ın Dönüşümü

Bayraktar, genç mühendislerin memleketleri Şırnak'ta gerçekleştirilen büyük dönüşümden bahsetti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı video ile bu gençlerin Gabar’da sürdürdükleri çalışmalara dikkat çekti.

Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Bu meşaleyi milletimizin gücüyle daima alevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerel Mühendislerin Paylaşımları

Gabar'da petrol üretim çalışmalarına katılan mühendisler, geçmişte terör olaylarıyla anılan bölgelerinin nasıl dönüştüğünü vurgulayarak, bu süreçte büyük fedakarlıklar yaptıklarını dile getirdi. Elektrik-elektronik mühendisi Lokman Üstün, "Şırnak artık göç alıyor. Bu, hem bizim için hem de Türkiye için büyük bir kazanım." dedi.

Laboratuvar görevlisi Meryem Ertaş, "Kendi topraklarımda çalışmak benim için büyük bir sevinç kaynakları." derken, inşaat mühendisi Nedim Şen babasının gazi olduğu Gabar'da yapılan projelerin konforunu vurguladı.

Ferit Gören, "Arama motoruna Şırnak yazdığınızda artık petrol haberleriyle karşılaşıyoruz." diyerek değişimi ifade etti. Jeofizik mühendisi Murat Çakır ise, kahraman şehitleri anarak, Gabar’da yapılan çalışmaları ve kendi hatıralarını paylaştı.

Gelecek için Umut Verici Çalışmalar

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamalarda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPİC) tarafından Gabar'daki petrol üretim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Mühendisler, "Gabar’da yaktığımız meşaleyi Kato ve diğer yönlerde de alevlendireceğiz," diye umutlarını paylaştı.