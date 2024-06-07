Garanti Bankası 500 TL para iadesi kampanyasına start verdi! Bunu yapanlara hemen ödenecek

Milyonlarca emekli özel promosyonları merakla takip ederken bankaların emeklilik kampanyaları her ay güncelleniyor. Garanti Bankası da emeklilik kampanyasının detaylarını açıkladı.

Bankadan alınan emeklilik promosyon bilgilerine göre, kampanyaya Garanti'den emekli maaşı alan kişiler ile kartı olmayan ancak başvuruda bulunan kişiler de katılabiliyor. Şube aracılığıyla başvuruda bulunan ve bonus kartı başvurusu onaylanan müşterilere ise, 31 Temmuz'a kadar yapacakları toplamda 1.500 TL ve üzeri harcamalara 500 TL bonus verilecek.

EMEKLİYE 500 TL HEDİYE





Bankadan emekli maaşı alan ve kartı olmayan emekli müşterilere 1 Haziran – 30 Haziran tarihleri ​​arasında şubeden başvuruda bulunarak Bonus kart başvuruları onay alan müşteriler, 31 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirecekleri topladaki 1.500 TL ve üzerindeki harcamaya 500 TL tutarında bonus kazanacaklar.

Bonuslar 1 Ağustos - 4 Ağustos 2024 tarihlerinin arasında yüklenecektir.

Bonus kullanım dönemi: 5 Ağustos – 5 Eylül. Kullanılmayan bonuslar 6 Eylül'de geri alınacak.

Kampanyaya Garanti BBVA bonus kartı dahildir. Nakit, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç ile Altın Bonus kartlar dahil değildir. Promosyondan sanal kartlarla ek kartlar yararlanamaz.

Müşteriler kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilirler. 1500 TL ödemede bonus üyelik/garantili POS şartı aranmaz.